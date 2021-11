Dina Babajic möchte dem Single-Dasein ein Ende bereiten. In der Bachelor-Staffel mit Leonard Freier (36) suchte das Reality-TV-Sternchen 2016 nach der großen Liebe. Mittlerweile hat es sich aus der Fernsehwelt zurückgezogen und sich stattdessen seiner Gesangskarriere gewidmet. Dina hat den Song "Liebeslieder" veröffentlicht, in dem sie vom ersten Kribbeln im Bauch singt. Allerdings hat die Sängerin gerade keinen Mann an ihrer Seite – und würde das gerne ändern. Dina verriet Promiflash: Sie könnte sich sogar vorstellen, als Bachelorette das große Glück zu finden.

"Momentan bin ich seit einer ganzen Weile Single. Ich wünsche mir aber wieder einen Partner", plauderte die Beauty gegenüber Promiflash aus. Ihre Eltern sind bereits seit 50 Jahren verheiratet – so eine Bilderbuchbeziehung wünscht sich auch Dina. Auch wenn sich die Musikerin gerade mehr darauf konzentriert, an neuen Songs zu arbeiten, ist sie bereit, für ihren Mr. Right noch einmal ein TV-Abenteuer zu starten. "Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, die Bachelorette zu werden – da es eine stilvolle Sendung ist, ich die große Liebe suche und man sie dort finden kann", erzählte sie.

Ein Hindernis könnte jedoch werden, dass es Dina schwerfällt, ihre Gefühle offen zu zeigen. "Ich traue mich oft nicht, direkt zu sagen, was ich fühle. Mir fällt es leichter, jemandem einen Song zu schreiben – statt zu sagen: 'Hey ich finde dich toll, ich habe mich in dich verliebt!", gab sie zu. Genau aus diesem Grund hatte sie "Liebeslieder" auch einem Mann gewidmet, funktioniert hat es mit einer Beziehung dann aber nicht.

