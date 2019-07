Aline Bachmann kämpft gegen die Fake-News! 2013 nahm die Sängerin an der Castingshow DSDS teil und ist seitdem unter anderem als YouTuberin unterwegs. Doch aktuell hat die Bloggerin ein unschönes Erlebnis zu verkraften: In den sozialen Medien wurde vergangene Nacht plötzlich behauptet, dass sich die Blondine selbst umgebracht hätte! Diese falschen Nachrichten verbreiteten sich scheinbar so rasant, dass sich die Musikerin nun öffentlich dagegen zur Wehr setzt!

"Wie kann bitte eine Person so hasserfüllt sein, dass sie so etwas Unmenschliches verbreitet und damit meine geliebten Menschen in Angst und Schrecken versetzt?", fragt sich Aline auf Instagram entsetzt. Mit diesem Schritt habe jemand eindeutig Grenzen verletzt und ihr würden für dieses extreme Mobbing einfach die Worte fehlen. "Ich werde dagegen vorgehen und herausfinden, wer das war!", betont die Influencerin.

Schon in der Vergangenheit hatte Aline mit Mobbing zu tun: So ließ ihr im vergangenen Jahr ein Hater per Post eine tote Maus zukommen. "Es verletzt mich echt enorm und ich bin zutiefst erschüttert", zeigte sich die Dresdnerin damals in einem YouTube-Clip schockiert über diesen bösen Streich.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / offiziellalinebachmann Sängerin Aline Bachmann

Instagram / offiziellalinebachmann Aline Bachmann im August 2018

RTL / Stefan Gregorowius Aline Bachmann bei DSDS, 2013



