In ihrem aktuellen Spanienurlaub zeigt sie sich so sexy wie nie! Im Juni 2018 gab YouTuberin Dagi Bee (24) ihrer großen Liebe Eugen Kazakov (25) endlich das Jawort. Auch nach über einem Jahr Ehealltag sind die beiden Turteltauben immer noch total verliebt und spannen derzeit zusammen auf der spanischen Insel Formetera aus. Normalerweise zeigt Dagi auf ihren Pics nicht besonders viel Haut – doch in ihrem mediterranen Urlaubsparadies posierte die Blondine nun gleich mehrmals ziemlich heiß im Bikini.

Mit Sonnenbrille in knallgelber Beachwear, mit Sekt auf einem Sonnendeck oder im traumhaften, kristallklaren Wasser des spanischen Mittelmeeres – Dagis Sommerfigur kann sich definitiv sehen lassen. Das findet offenbar auch ihr Liebster Eugen: Er kommentierte eines der Instagram-Fotos mit ziemlich vielen Herz-Emojis. Zartgebräunt präsentiert sich die Influencerin darauf mit Knutschmund, ihre freie Zeit unter der Sonne Ibizas scheint sie sichtlich zu genießen.

In Zukunft wird Dagi ihre Bikini-Figur vielleicht noch öfter zeigen können. Denn sie und Eugen hatten erst kürzlich verkündet, dass sie gerne irgendwann einmal auswandern würden. Auf der Sonneninsel Ibiza schauten sie sich vor einiger Zeit bereits nach Wohnungen um – von dieser Traumkulisse könnten Fans also bald noch mehr zu sehen bekommen.

Instagram / dagibee Dagi Bee

Instagram / dagibee Internet-Star Dagi Bee

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee auf Ibiza

