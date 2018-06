Und die Gerüchte sind tatsächlich wahr: Dagi Bee (23) ist nun eine Ehefrau! Seit Tagen nahmen die Spekulationen um die Hochzeit des YouTube-Stars kein Ende. Vor allem, nachdem sich etliche YouTuber auf den Weg nach Ibiza gemacht hatten, stand für viele Fans fest: Dagi feiert hier ihre Hochzeit! Jetzt bestätigte der Netz-Star seine Eheschließung höchstpersönlich via Social Media – mit einer rührenden Liebeserklärung an ihren Eugen Kazakov!

Und sogar ein märchenhafter Schnappschuss von dem Moment kurz nach dem Jawort ist dabei! Auf dem Foto, das Dagi nun auf ihrem Instagram-Account postete, halten die frisch Getrauten sich an den Händen und laufen grinsend unter Jubel durch den Gang vom Altar weg. Dazu schreibt die 23-Jährige: "Gestern haben wir uns das Jawort gegeben. Ich kann nicht beschreiben, wie wunderschön dieser Moment war, als ich mit meinem Papa auf dich zu gelaufen bin und wir unter Freudentränen unsere Liebe für ewig besiegelt haben." Sie könne gar nicht abwarten, ihr ganzes Leben mit ihm zu teilen und seine Frau zu sein.

Das Bild verrät auch: Braut Dagi legte an diesem besonderen Tag tatsächlich keinen Wert darauf, die einzige Person ganz in Weiß zu sein – das hatte sie bereits im Vorfeld in einem YouTube-Video angekündigt. Die komplette Hochzeitsgesellschaft kleidete sich in den hellen Farbton. Wer hätte das gedacht – ihr vielleicht? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram/dagibee Dagi Bee, Webstar

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee

Andreas Rentz/Getty Images for Constantin Film Eugen Kazakov und Dagi Bee

