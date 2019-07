Gerda Lewis' (26) Fitnessliebe kennt keine Grenzen! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin geht zurzeit als Bachelorette auf die Suche nach ihrem Traummann. Dass die Rosenanwärter neben einigen anderen Qualitäten auch die Lust auf Sport mitbringen sollten, machte die Blondine bereits deutlich. Doch auch ihr selbst ist regelmäßige Fitness unglaublich wichtig – sogar so sehr, dass sie neben ihrer Rosenjagd täglich trainiert!

In der Luxus-Villa in Griechenland hat sich die 26-Jährige extra ein Plätzchen für ihre Übungen ausgesucht – und das kann sich sehen lassen: Vor einem traumhaften Blick auf die Meeresbucht breitet die Influencerin ihre Yoga-Matte und ihre Gewichte aus. "Ich hab mir vorgenommen, dass ich hier jeden Tag Sport mache, um fit zu bleiben", erklärt die Single-Lady im RTL-Interview. Auch den beachtlichen Pool auf der riesigen Terrasse nutze sie während der Drehpausen so oft es ginge.

In dem prachtvollen Anwesen sucht Gerda aber auch Erholung und Ruhe, um über die Erlebnisse in der Show nachzudenken. Denn schon die erste Folge hatte es in sich: Kandidat Sebastian Mansla hatte vor rund einem Jahr ein Techtelmechtel mit Gerdas guter Freundin Doreen – und musste deswegen schon nach der ersten Nacht seinen Platz räumen.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Fitness-Influencerin

Instagram / sebastianmansla Sebastian Mansla, Bachelorette-Kandidat 2019

