Neue Liebe – neue Haarfarbe? Denise Kappès (29) machte vor wenigen Wochen ihr junges Beziehungsglück öffentlich: Kurz nach ihrer Trennung von Ex-Freund Tim ist sie wieder vergeben. Ihr neuer Partner ist Influencer Henning Merten, mit dem sie nun auf Wolke sieben schwebt. Mit dem Schlagersänger möchte Denise jetzt ganz neu anfangen – und setzt dafür scheinbar auch auf eine optische Veränderung!

Auf ihrem aktuellen Instagram-Bild überrascht die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin mit einer neuen Frisur: Lasziv und lässig fährt sie auf dem Foto mit ihren Fingern durch die deutlich dunkleren Strähnen. Auf die Frage einer Followerin, ob sie nun schwarze Haare habe, korrigierte die Mutter eines Sohnes allerdings: "Sieht nur so aus. Eher ein dunkles Braun." Der Look kommt bei ihren Fans aber in jedem Fall gut an. "Wow, wunderschön" oder "Du siehst sehr toll aus", lauten zwei der begeisterten Kommentare.

Dass die dunkle Mähne Denise' letzte Typveränderung bleiben wird, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Die Mutter eines Sohnes hat sich in den vergangenen Jahren schon an diversen Haarfarben versucht: Ob ein helles Braun, Balayage oder dunkelblonde Locken – die TV-Bekanntheit erfindet sich immer wieder neu!

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, TV-Star

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, Influencerin

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, Ex-Bachelor-Kandidatin

