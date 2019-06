Denise Kappès (28) und Henning Merten hatten ihr erstes Lippenbekenntnis schon im Mai! Erst seit knapp einer Woche wurden aus Turtelgerüchten Tatsachen: Die Ex-Bachelor-Kandidatin und der Sänger sind keine Mitbewohner, sondern seit längerem ein Paar. Vor rund einem Monat ist Henning bei ihr eingezogen – zunächst nur, um nach der Trennung von seiner Ex Anne Wünsche (27) ein Dach über dem Kopf zu haben. Allerdings kriselte es auch bei der 28-Jährigen in Liebesdingen. Nun geben die zwei im Promiflash-Interview zu: Bereits kurz nach Hennings Einzug habe es mächtig geknistert – Kuss inklusive!

Während sich der "Du bist ein Wunder"-Interpret gar nicht mehr an den genauen Zeitpunkt ihres ersten Kusses erinnern konnte, war sich die Mama des kleinen Ben gegenüber Promiflash sicher: "Kurz nachdem du hier eingezogen bist, wenn wir ehrlich sind!" Seltsam sei die Knutsch-Premiere nicht gewesen, obwohl die beiden seit einiger Zeit befreundet waren. "Also komisch war es gar nicht, weil wir ja schon seit ein paar Wochen gemerkt haben, dass da irgendwas ist." Der Musiker ergänzte schließlich lachend: "Wir haben es beide genossen und wir konnten beide gar nicht aufhören in der ersten Zeit!"

Das Duo stellt aber auch klar: Henning sei nicht der Trennungsgrund von Denise und ihrem Tim gewesen – im Gegenteil! Ihr Ex habe damals Schluss gemacht und eine neue Beziehung sei auch nicht Hennings Absicht gewesen, als er bei der einstigen Kuppelshow-Kandidatin sein Lager aufschlug. "Es war schwierig, weil ja Tim vorher ausgezogen ist. Man hat halt noch darüber nachgedacht, wie die Situation ist und wie Denise darüber denkt. Und da war es natürlich schwer für mich, da überhaupt etwas zuzulassen", erinnerte sich der YouTuber zurück.

Instagram / henning.merten Henning Merten im Mai 2019

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès im Juni 2019

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès

