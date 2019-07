Intime Sexplauderei! Nicole Kidman (52) und ihr Ehemann Keith Urban (51) sind seit mittlerweile 13 Jahren verheiratet. Dank eines neuen Songs des Country-Stars weiß jetzt auch jeder, wie heiß es zwischen den beiden selbst nach dieser langen Zeit noch zugeht. In dem Lied "Gemini" singt der Musiker darüber, wie verrückt seine Frau im Bett sei. In einem Radiointerview nahm die Schauspielerin jetzt Stellung zu dem Sex-Song ihres Mannes.

Eigentlich sollte Nicole im Radio Promo für das Staffelfinale ihrer Serie "Big Little Lies 2" machen, doch nach der Veröffentlichung von "Gemini" dominieren aktuell die Schlagzeilen über das Sexleben des Promipärchens in den Medien. Die Radiomoderatoren von KIIS 106.5 hakten nach: Wie findet es Nicole, dass ihr Mann solch intime Details preisgibt? "Ich zensiere seine Kunst nicht", erklärte der Hollywoodstar. Sie sei gerne eine Muse für ihn. "Es ist peinlich, aber gleichzeitig ist es besser, als wenn er gesagt hätte: 'Gott, ich bin so gelangweilt. Gib dir Mühe, Nicole'", betonte die 52-Jährige.

Moderator Kyle Sandilands bohrte weiter: "Er sagt auch, dass du ihn mitten in der Nacht aufweckst, um Sex zu haben." Diese Frage schien Nicole dann aber doch zu weit zu gehen. "Nein. Was? Halt die Klappe, das denkst du dir aus. Halt die Klappe, Kyle. Ich beantworte das nicht. Das ist ungeheuerlich", wich sie aus. Alles müssen die Fans in den Augen der Oscar-Preisträgerin dann wohl doch nicht wissen.

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban in Melbourne, Januar 2018

Mike Coppola / Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban in New York

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei den Golden Globes 2019

