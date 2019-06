Dieses Couple ist echt ein Vorzeige-Ehepaar! Im Juni 2006 heiratete die Schauspielerin Nicole Kidman (52) den Country-Sänger Keith Urban (51). Auch nach 13 Jahren Ehe sind die zwei noch immer verliebt wie am ersten Tag. Ihre Liebe und den 13. Hochzeitstag feierten sie nun auch via Social Media – mit ihrem Post verrieten sie so ganz nebenbei die süßen Kosenamen, die sie sich gegeben haben.

Keith veröffentlichte auf Instagram ein Pic, auf dem er hinter Nicole steht und mit den Armen liebevoll um sie greift. Dazu schrieb er: "Dreizehn Jahre Magie, Musik, Romantik, wilde Abenteuer und die ständige Entdeckung der reinen Liebe. Alles Gute zum Jubiläum, Babygirl." Spätestens jetzt weiß die ganze Welt: Der Musiker nennt seine Frau Babygirl! Nicole hingegen belässt es beim beliebten "Babe". Denn ihr Insta-Bild, auf dem zu sehen ist, wie Keith liebevoll ihren Kopf in die Hände nimmt und ihre Stirn küsst, versah sie mit den Worten: "Liebe! Einen tollen Jahrestag, Babe."

Die Fans sind begeistert von den zuckersüßen, öffentlichen Liebesbekundungen. Beide Fotos zusammen kommen schon nach wenigen Stunden auf über 270.000 Likes. Wie gefallen euch die Postings? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / keithurban Musiker Keith Urban und Schauspielerin Nicole Kidman

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei den Hollywood Film Awards 2018

Mike Coppola / Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei der Lincoln Center's American Songbook Gala

