Joey King schwärmt von Nicole Kidman und Zac Efrons Humor!

Bei Joey King (24) läuft es beruflich ziemlich gut. Die junge Schauspielerin hatte die Gelegenheit, mit den Schauspielgrößen Zac Efron (36) und Nicole Kidman (56) für ihr jüngstes Filmprojekt "A Family Affair" zu arbeiten. In einem Interview mit Numéro schwärmt die Schauspielerin von ihrer Zusammenarbeit mit den beiden. "Was ich schon über den Film sagen kann, ist, dass Nicole und Zac unglaublich lustig sind. Ich kann mich so glücklich schätzen, Zeit mit ihnen verbracht zu haben", teilt Joey mit. Aber auch vor der Kamera spielte sie eine bedeutsame Rolle in ihrem Trio: "Als Zacs Assistentin unter anderem darauf zu achten, dass er genug Proteine zu sich nimmt und andere davon zu überzeugen, die Tochter von Nicole Kidman, der schönsten Frau überhaupt, zu sein – das war das Highlight meines Lebens!"

Der Film ist eine romantische Komödie, produziert von Joe Roth, Jeff Kirschenbaum und Alyssa Altman, den Machern der erfolgreichen Romcom "Wo die Lüge hinfällt". Die Handlung dreht sich um eine Mutter, die sich in den berühmten Chef ihrer Tochter verliebt. Die Tochter, gespielt von Joey, erwischt die beiden beim Sex. Daraus entwickelt sich eine unangenehme Situation für alle Beteiligten. Weitere Details werden noch nicht verraten, aber der Film soll am 17. November auf Netflix erscheinen.

Auch im Privatleben läuft es bei Joey ausgezeichnet. Die Schauspielerin heiratete im vergangenen September ihren Partner Steven Piet. Der Regisseur und die The Kissing Booth-Darstellerin lernten sich am Set von "The Act" kennen und wurden 2019 ein Paar. Gegenüber E! News berichtete die 24-Jährige, wie toll sie es findet, mit ihrem besten Freund verheiratet zu sein. "Ich weiß, dass ich mich dumm anhöre, aber ich sage wortwörtlich: 'Verheiratet zu sein, ist das Beste.'"

