Wie Taylors Vater: Auch Nicole Kidman stritt mit Paparazzo

Sein Name ist bereits bekannt! Normalerweise steht der Paparazzo Ben McDonald nur hinter der Kamera. Mit seinen Anschuldigungen gegen Taylor Swifts (34) Vater gerät er nun jedoch selbst in den Fokus der Öffentlichkeit. Laut seiner Aussage hätte ihn der 71-Jährige nach einem Taylor-Konzert körperlich angegriffen. Der australische Fotograf scheint jedoch kein Unbekannter zu sein: Auch mit Nicole Kidman (56) geriet Ben schon aneinander!

Bereits vor fast 20 Jahren kam es zum Streit zwischen der Schauspielerin und dem Berufsfotografen. Warum? Ben und sein Kollege Jamie Fawcett installierten damals illegalerweise ein elektronisches Abhörgerät vor Nicoles Haus, um sie auszuspionieren. Einem Bericht von People zufolge litt die Filmproduzentin deshalb unter starken Angstzuständen. Sie hätte sich in ihrem eigenen Haus nur noch wie eine Gefangene gefühlt. Doch die "Moulin Rouge"-Darstellerin ließ den Vorfall nicht auf sich sitzen. Vor Gericht erwirkte sie eine einstweilige Verfügung gegen die Freiberufler. Diese dürfen ihr seitdem nicht näher als 18 Meter kommen.

Der Streit zwischen dem Fotografen und Nicole konnte gerichtlich geklärt werden. Im Fall von Taylors Vater steht dies noch bevor. Momentan heißt es Aussage gegen Aussage. "Zwei Personen drängten sich aggressiv an Taylor heran und zerrten an ihrem Sicherheitspersonal", lautet das offizielle Statement der Sängerin. Gegenüber Daily Mail Australien macht Ben deutlich, was er von dieser Stellungnahme hält: "Das ist kompletter Blödsinn!"

Nicole Kidman bei der 94. Oscar-Verleihung

Scott mit seiner Tochter Taylor Swift, April 2015

Taylor Swift mit Papa Scott und ihren Freundinnen beim Chiefs-Spiel im Dezember 2023

