So süß! Nicole Kidman schwärmt von ihrem Ehemann Keith Urban

Sie sind eines der Traumpaare in Hollywood: Nicole Kidman (56) und Keith Urban (56) sind seit 18 Jahren verheiratet und leben mit ihren zwei gemeinsamen Töchtern in Nashville. Nach wie vor scheinen beide sehr zufrieden mit ihrem gemeinsamen Leben zu sein. Die Schauspielerin verriet gegenüber People: "Ich bin so glücklich, dass ich Keith habe, er ist einfach meine große Liebe!" Der Grund für diese liebevollen Worte ist die große Unterstützung ihres Mannes im Familienleben und in der Erziehung der beiden Teenies Sunday Rose (15) und Faith Margaret (13). Die 56-Jährige schwärmte, wie dankbar sie dafür sei: "Das gibt mir die Möglichkeit, auch mal eigene Pläne zu verfolgen. Denn ich weiß, wohin ich immer zurückkommen kann."

Als die "Bombshell"-Darstellerin mal gefragt wurde, was sie denn eigentlich so mache, habe sie geantwortet, sich hauptsächlich mit ihrer Familie, der Kindererziehung und ihrer Arbeit zu beschäftigen. Wenn man bedenkt, dass Nicole nach wie vor als Schauspielerin sehr gefragt ist, scheint sie ziemlich viel zu tun zu haben. Erst im letzten Jahr war sie im zweiten Teil von Aquaman im Kino zu sehen. Umso wichtiger sei es, dass sie sich trotz der vollen Terminkalender der beiden bei der Erziehung der Teenager auf den Country-Sänger verlassen könne.

Nachdem sich der Filmstar und der Musiker im Jahr 2005 auf einer Gala in Los Angeles kennengelernt hatten, heirateten sie bereits ein Jahr später in ihrer Heimat Australien. Dass die beiden als Team so gut zusammenarbeiten, ist wohl ein Grund, weshalb sie auch nach so vielen Jahren noch so glücklich sind. Nicoles Liebesleben verlief aber nicht immer so reibungslos. Nachdem ihre Ehe mit Tom Cruise (61) nach elf Jahren gescheitert war, bestritt die damals 34-Jährige ihr Leben erst einmal als Single. Das sei für sie eine sehr emotionale Zeit gewesen. So fühlte sie sich nach dem Gewinn ihres ersten Oscars für ihre Rolle der Virginia Woolf in "The Hours" ziemlich einsam. "Ich saß da und ich hatte niemanden, mit dem ich, wie man so sagt, im Bett auf und ab hüpfen konnte", erzählte sie im Podcast "The Jess Cagle Show".

Ethan Miller/Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban

Getty Images Nicole Kidman bei der Oscar-Verleihung 2003

Denkt ihr, Nicole würde ohne ihren Ehemann Karriere und Kinder unter einen Hut bekommen?



