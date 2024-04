SMS-Verbot? Nicole Kidman und Keith Urban schreiben sich nie

Nicole Kidman (56) und Keith Urban (56) sind seit 2006 verheiratet und gelten als Hollywood-Traumpaar. Doch was ihre Kommunikation angeht, haben die Eheleute eine ungewöhnliche Angewohnheit. Nicole erklärt im "Something To Talk About"-Podcast: "Wir schreiben uns nie gegenseitig, kannst du das glauben? Ich habe ihm direkt klargemacht: Wenn du mich erreichen willst, ruf mich an!" An diese Eigenheit der Schauspielerin musste sich der Country-Musiker erst einmal gewöhnen. "Ich glaube, er hat ein paar Mal versucht, mir eine SMS zu schreiben, aber ich habe nie zurückgeschrieben", lacht die "Big Little Lies"-Darstellerin.

Keith und Nicole sind auch nach 18 Jahren noch ein Herz und eine Seele. Gemeinsam hat das Paar auch zwei Töchter, die 2008 und 2010 zur Welt kamen. Doch wie die beiden ihre Ehe und das Zusammenleben so erfolgreich meistern, kann der "Somebody Like You"-Interpret gar nicht genau sagen. "Ich habe für niemanden einen Rat. Ihr findet schon heraus, was für euch funktioniert", meint Keith gegenüber E! News und erklärt: "Jeder ist anders. Es gibt keine Lösung, die für alle passt." Man müsse einfach offen sein, verschiedene Dinge auszuprobieren.

Steht bald eine große Veränderung für das Paar an? Berichten zufolge soll Nicole Schwierigkeiten gehabt haben, schwanger zu werden. Somit blieb ihre Familie kleiner als erhofft. Nun soll sie aber über eine Adoption nachdenken. Laut Radar Online ist sich ein Insider sicher: "Jetzt, wo die Mädchen unabhängiger werden, findet sie, dass es an der Zeit ist, ein weiteres Kind ins Haus zu holen – und sie sieht all das Glück, das das in die Familie bringen würde!"

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Oscars 2023

Getty Images Nicole Kidman, 2024

