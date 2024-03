"Überwältigend": Nicole Kidman hat den roten Teppich satt!

Nicole Kidman (56) gehört mittlerweile seit Jahrzehnten zu den größten Namen Hollywoods. Zur Werbung für ihre erfolgreichen TV- und Filmprojekte wie "Eyes Wide Shut" oder "Big Little Lies" gehörte eins immer dazu: der rote Teppich. Sei es auf Premieren oder Preisverleihungen, für die A-Riege der Filmbranche führt kein Weg daran vorbei. Nicole geht das gehörig gegen den Strich! "Ich möchte gern dort weg, mein Kleid ausziehen und meinen Schlafanzug anziehen", erzählt sie Elle über die Momente im Blitzlichtgewitter. An den roten Teppich hat sich die Schauspielerin bislang nicht gewöhnen können. Sie erklärt: "Es fühlt sich immer ein bisschen überwältigend an."

Sich für die hochkarätigen Events vorzubereiten, fühle sich für die Ex von Tom Cruise (61) immer ein wenig unwirklich an. "Es ist so etwas wie das Gegenteil von Aschenputtel – ich bin froh, nach Hause zu gehen und einfach zu mir zurückzukehren", lacht Nicole und fügt hinzu: "Ich möchte mich aufwärmen, mich zusammenrollen und mich wie ein echter Mensch fühlen." Auch wenn sie auf dem Teppich stets die glamourösesten Designer-Looks präsentiert, entspricht das nicht ihrem wahren Naturell.

Zu zeigen, dass der Schein des eleganten Hollywood oft trügt, ist für Nicole wohl ein persönliches Anliegen. In dem Podcast "The Jess Cagle Show" blickte sie jüngst auf einen der größten Erfolge ihrer Karriere zurück: Ihren Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" im Jahr 2003. Doch der Moment war nicht so triumphal, wie man vielleicht denken könnte – sie gab zu: "Ich saß da und ich hatte niemanden, mit dem ich, wie man so sagt, im Bett auf und ab hüpfen konnte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman im März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman bei der Premiere von "The Northman"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Nicoles Abneigung nachvollziehen? Absolut, ich stelle es mir auch nicht angenehm vor! Es ist eben Teil ihres Jobs... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de