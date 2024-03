Größe egal? Diese Promi-Damen sind größer als ihr Partner

Zendaya (27) und Tom Holland (27) gehen seit 2021 gemeinsam durchs Leben – dass ihr Größenunterschied in den Medien immer wieder Thema ist, wundert das Pärchen. Die Schauspielerin ist etwa 1,78 Meter groß, der Spiderman-Darsteller misst etwa 1,69 Meter. Beide waren im vergangenen Jahr zu Gast in der Show "SiriusXM Town Hall" und sprachen mit Moderatorin Jessica Shaw über das Thema Körpergröße. Dabei ging es vor allem um die stereotype Vorstellung, dass Männer größer als Frauen sein sollten. Zendaya bezeichnete dies als "verkorkste Mentalität". "Ja, das ist eine dumme Annahme", stimmte auch Tom zu. Die Euphoria-Darstellerin kritisierte die Diskussion um größere Frauen zudem als eine Diskussion, die ein "frauenfeindliches" und "problematisches" Bild stütze.

Auch Sophie Dahl und Jamie Cullum (44) haben größentechnisch etwas Abstand zueinander. Sophie misst 1,83 Meter – ihr Mann ist etwa 1,64 Meter groß. Das Model sehe die Debatte rund um ihre Größe als "seltsam" an, wie sie in einem früheren Gespräch mit The Guardian preisgab. Jamie scherzte in dem BBC-Radio-Format "Desert Island Discs": "Die meisten Leute denken, ich sei etwa 12 Jahre alt. Ich habe immer sehr jung gewirkt." Die Beauty und der Musiker sind seit 2010 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter.

Kevin Hart (44) heiratete im Jahr 2016 Eniko Hart (39). Der Komiker ist 1,57 Meter groß, seine Partnerin 1,68 Meter. In einem Interview bei Mopi äußerte der Schauspieler seine Meinung dazu: "Größe bedeutet nichts. Die Persönlichkeit ist das Beste und Größte, was man haben kann. Du kannst der größte Mensch der Welt mit der kleinsten Persönlichkeit sein." Er selbst fühle sich dennoch sexy, äußerte er 2014 selbstbewusst bei Oprah Winfrey (70).

Neben diesen Duos lassen sich noch viele weitere Promi-Paare finden, bei denen die Frau einige Zentimeter größer ist als der Mann. Nicole Kidman (56) heiratete 2006 den Countrysänger Keith Urban (56). Die Schauspielerin ist mit 1,80 Metern etwa zwei Zentimeter größer als ihr Ehemann. Harry Potter-Star Daniel Radcliffe (34) misst 1,65 Meter – seit 2012 ist Schauspielerin Erin Darke an seiner Seite, die ihn mit ihren 1,70 Metern überragt. Rosie Huntington-Whiteley (36) ist mit ihren 1,75 Metern einen Zentimeter größer als ihr Ehemann Jason Statham (56).

Getty Images Tom Holland und Zendaya im Dezember 2021

Getty Images Sophie Dahl und Jamie Cullum in London, Oktober 2009

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei den Oscars 2023

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe bei der Premiere von "Weird: The Al Yankovic Story"

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham beim Women in Motion Award 2023

