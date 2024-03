Darum war Oscar-Gewinn für Nicole Kidman eine einsame Sache

Einen Oscar zu gewinnen ist eigentlich eine fröhliche Angelegenheit, sollte man meinen. Für Nicole Kidman (56) war es allerdings das Gegenteil. 2003 gewann sie den Preis in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin". In dem Podcast "The Jess Cagle Show" blickt die Schauspielerin nun auf diesen Erfolg zurück und gibt zu, dass sie den damaligen Abend nicht sehr schön erlebt hat. Sie erinnert sich: "Ich saß da und ich hatte niemanden, mit dem ich, wie man so sagt, im Bett auf und ab hüpfen könnte." Den Erfolg ihrer Leistung musste sie alleine feiern, wie sie weiter erzählt: "Ich wollte Burger mit Pommes bestellen und mit meinem Liebhaber feiern, aber ich hatte keinen."

Die Einsamkeit zog sich wohl durch den ganzen Abend. Im Interview erklärt Nicole außerdem, dass es nicht dasselbe ist, die eigenen Erfolge mit der Familie statt mit einem Partner zu feiern. Die Schauspielerin habe sich in diesem Moment eine Partnerschaft der romantischen Art gewünscht. Doch seit ihrer Scheidung von Schauspieler Tom Cruise (61) zwei Jahre zuvor hatte es keinen neuen Kandidaten gegeben, der für diese Rolle infrage kam.

Ihre Einstellung zu diesem Event hat sich allerdings geändert. In dem Podcast-Interview gibt Nicole bekannt: "Jetzt sehe ich zurück und denke mir: 'Oh mein Gott.' Ich würde das Ding jetzt mit beiden Händen über meinem Kopf tragen und lauthals 'Danke!' rufen." Die Einsamkeit von vor 20 Jahren scheint nun also verflogen zu sein, nicht zuletzt dank Keith Urban (56), den sie 2005 kennengelernt hat. Seit 2006 sind die Schauspielerin und der Musiker verheiratet und haben zusammen zwei Töchter, die Sunday und Faith heißen.

Getty Images Nicole Kidman und Tom Cruise im Mai 2000

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei den Oscars 2023

