Blonder Bob: Nicole Kidman präsentiert stolz neuen Look!

Nicole Kidman (56) ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Mit ihren Rollen in Kinofilmen wie "Verliebt in eine Hexe" oder "Der goldene Kompass" begeistert die US-Amerikanerin regelmäßig auf der Leinwand. Doch auch fernab dieser sorgt sie immer wieder für Glanzleistungen – und zwar mit ihrem Look. So wie auch jetzt wieder: Gekleidet in einer schwarzen Lederjacke der Modemarke Balenciaga präsentiert sich die Schauspielerin mit neuer Frise, wie ein Beitrag auf ihrem Instagram-Profil zeigt. Statt ihrer langen goldblonden Mähne trägt Nicole fortan einen stylischen Longbob in Hellblond. In dem aktuellen Post ist kaum zu übersehen, wie wohl sich der Filmstar mit seiner neuen Haarpracht fühlt.

Dass Nicole ihren neuen Look ausgerechnet in einem Kleidungsstück des Luxus-Modehauses präsentiert, ist kein Zufall. Erst im vergangenen Dezember wurde sie zur großen Markenbotschafterin von Balenciaga ernannt. In einem späteren Interview über diesen bedeutenden Meilenstein in ihrer Karriere sprach die 56-Jährige laut einer offiziellen Pressemitteilung nur in höchsten Tönen von der Marke – denn diese spielt schon seit geraumer Zeit einen ganz bedeutenden Part in ihrem Leben. "Balenciaga hat mich bei einigen der denkwürdigsten Ereignisse in meinem Leben begleitet, von meiner Hochzeit bis zum roten Teppich bei den Oscars", schwärmte die vierfache Mutter.

Obwohl sich Nicole nun voller Selbstbewusstsein im Netz zeigt, soll sie die Öffentlichkeit so langsam ziemlich satt haben. Kein Wunder, schließlich ist die Blondine bereits seit vielen Jahren ein Teil der A-Riege der Filmbranche. Über den Trubel auf den roten Teppichen der Welt und das damit einhergehende Blitzlichtgewitter erzählte die "Big Little Lies"-Darstellerin vor einigen Tagen gegenüber Elle: "Ich möchte gern dort weg, mein Kleid ausziehen und meinen Schlafanzug anziehen. [...] Es fühlt sich immer ein bisschen überwältigend an."



Anzeige Anzeige

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Nicoles neue Frisur? Ich finde, dass sie wie immer toll aussieht! Na ja, sie hatte schon bessere Looks... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de