Zwei Hofdamen sind eine zu viel! Bei Bauer sucht Frau International sucht Maisbauer Stefan aus Namibia die ganz große Liebe. Zwischen Justine (30), Svenja (28) und Larissa (26) hatte er anfänglich die Qual der Wahl. Larissa schickte er jedoch schon nach wenigen Tagen zurück nach Deutschland. Die zweite Entscheidung wurde dem 33-Jährigen nun jedoch kurzerhand abgenommen: Justine gab dem Wahlafrikaner den Laufpass!

Während sich Stefan in der finalen Folge in der gewohnten Dreierkonstellation sichtlich wohlfühlt, ist für Justine der Moment gekommen, sich zu offenbaren. "Es ist immer schwierig, so ein Gespräch. Aber bevor du deine Entscheidung verkündest, wollte ich nochmal kurz mit dir sprechen. Ich habe für mich nämlich auch eine Entscheidung gefällt", gesteht sie Stefan unter vier Augen. "Ich finde, zwischen uns beiden ist ein freundschaftliches Verhältnis. Wir haben Spaß den ganzen Tag, aber gefühlstechnisch hat sich da bei mir halt irgendwie nichts entwickelt", erläutert sie ihren Entschluss.

"Danke für deine Ehrlichkeit", entgegnet Stefan, der wohl nicht allzu traurig über den Korb sein muss. Seine Entscheidung ist ohnehin auf Justines Mitstreiterin gefallen. Ihr stellt er am Ende auch die brennende Frage: "Svenja, würdest du gerne noch bleiben?" Seine Auserwählte beantwortet das schlussendlich mit einem klaren Ja.

