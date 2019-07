Diese Sendung geht in eine zweite Runde! Seit Ende Juni dürfen sich die Fans in Deutschland an Bauer sucht Frau International erfreuen. Das Spin-Off der beliebten Kuppel-Show lockte zuletzt sogar mehr als vier Millionen Zuschauer vor die TV-Geräte. Diese Zahlen scheinen auch die Verantwortlichen bei RTL überzeugt zu haben: Wegen der phänomenalen Quoten soll demnächst eine zweite Staffel des Formats produziert werden!

Somit wird Inka Bause (50) auch 2020 versuchen, für Bauern rund um den Globus die passende Frau zu finden. Die Moderatorin selbst ist vom internationalen Ableger ihrer Hit-Show offenbar auch schwer begeistert, wie sie gegenüber RTL verriet: "Es ist spannend zu erleben, wie die deutschsprachigen Bauern weltweit leben, teilweise seit Generationen." Dementsprechend happy ist sie, dass neben dem klassischen Bauer sucht Frau auch dieses Format fortgesetzt wird: "Ich freue mich schon jetzt auf die zweite Staffel."

Vor einigen Tagen hatte die Leipzigerin bereits mit Promiflash über den Erfolg der Sendung gesprochen. Doch warum sind die Zuschauer so fasziniert von den internationalen Farmern? "Ich glaube, weil auch die Bauern von uns so authentisch rübergebracht werden und auch präsentiert werden", war sich der TV-Star sicher.

RTL Bauer Stefan aus Namibia

ActionPress Inka Bause, Moderatorin

RTL Bauer Marco aus Chile

