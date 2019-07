Dieser tragische Unfall am Set schockiert die Film-Welt! Stuntman Joe Watts stand bereits für viele Hollywood-Streifen vor der Kamera. Als Double für berühmte Schauspieler riskiert er in den Action-Szenen immer wieder alles. Beim Dreh für "Fast and Furious 9", wo Joe Film-Star Vin Diesel (52) imitieren sollte, kam es jetzt zu einem schweren Zwischenfall. Der Stuntman stürzte aus mehreren Metern Höhe in die Tiefe und wurde in ein künstliches Koma versetzt.

Wie Mail Online jetzt berichtet ereignete sich der Horror-Sturz am Montagnachmittag im Warner Bros Studio im britischen Leavesden. Offenbar ist Joe dabei aus circa 9 Metern abgestürzt und auf seinem Kopf gelandet. Vin, der den Unfall hautnah miterlebt hatte, war geschockt und kämpfte mit den Tränen. Auch die Verlobte des Opfers, Tilly Powell, die ebenfalls als Stuntfrau arbeitet, äußerte sich fassungslos. "Ich liebe ihn so sehr. Er hat alle seine Freunde und Familie an seiner Seite und wird das durchstehen", schreibt sie im Netz.

Eine gute Nachricht gibt es aber dennoch. Auch wenn der junge Mann nach einer ernsthaften Kopfverletzung noch immer im Koma liegt, ist sein Zustand offenbar vorerst stabil. Wie Tilly berichtet, solle er im Krankenhaus bleiben und dort genauestens überwacht werden. Neben "Fast and Furious" stand Joe bereits für Produktionen wie Game of Thrones, "Spider Man" und "Kingsman Golden Circle" vor der Kamera.

Getty Images Vin Diesel 2017

Anzeige

AEDT/WENN.com Vin Diesel bei der Premiere von "Fast and Furious 8" in Berlin

Anzeige

Facebook / Joe Watts Stunt-Pärchen Tilly Powell und Joe Watts

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de