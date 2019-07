Zwischen Nico Schwanz (41) und Katja Kalugina (26) ist alles aus! Erst vor wenigen Monaten hatten der Lederjacken-Liebhaber und die Let's Dance-Tänzerin ihre Liebe zueinander öffentlich gemacht. Kennengelernt hatten sich die zwei über ihren gemeinsamen Freund und Katjas Tanzpartner Emil Kusmirek (29). Noch kürzlich auf der Berlin Fashion Week hatten die beiden Promiflash ein verliebtes Interview gegeben. Doch diese Zeiten gehören nun der Vergangenheit an: Nico und Katja haben sich getrennt!

Auf Instagram findet Nico ehrliche Worte für das Scheitern seiner Beziehung: "Jemanden gehen zu lassen, den man liebt, ist immer schwer. Stark zu sein, heißt, das zu akzeptieren, was passiert ist." Wenn sich ein Mensch plötzlich für ein anderes Leben entscheide, solle man ihn gehen lassen. Klingt ganz danach, als sei die Entscheidung, die junge Liebe zu beenden, nicht von dem einstigen Manager von Saskia Atzerodt (27) ausgegangen.

"Manche Menschen müssen etwas anderes erleben, um zu wissen, dass das was sie haben, nicht das ist, was sie wollten", so Nico weiter. Er wünsche seiner Verflossenen von Herzen alles Gute und danke ihr für die gemeinsame Zeit. Katja selbst äußerte sich bislang noch nicht zur Trennung.

P.Hoffmann/WENN.com Nico Schwanz und Katja Kalugina im April 2019

Nicole Kubelka / Future Image/ActionPress Katja Kalugina und Nico Schwanz bei der Berlinale

Getty Images Nico Schwanz im November 2017

