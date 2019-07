Dabei sollte es doch eigentlich für immer sein! Erst Anfang des Jahres hatten sich Scott Grimes (48) und Adrianne Palicki (36) miteinander verlobt. Das gab die Schauspielerin damals im Netz bekannt. Nur kurze Zeit später, im Mai 2019, traten die beiden gemeinsam vor den Traualtar. Die große Liebe sollte es sein. Doch die ist jetzt allem Anschein nach Geschichte. Adrianne und Scott sollen sich nach nur zwei Monaten Ehe getrennt haben!

TMZ beruft sich auf offizielle Dokumente, die angeblich beweisen, dass zwischen der "John Wick"-Darstellerin und dem Sänger alles aus ist. Was der Grund für das plötzliche Ehe-Ende sein könnte, ist noch nicht bekannt. Für Adrianne wäre es die erste Scheidung, für Noch-Gatte Scott bereits die dritte. Bis 2007 war er schon zehn Jahre mit Dawn Bailey-Grimes verheiratet, von 2011 bis 2017 mit Megan Moore.

Dabei hatte zwischen Adrianne und dem Schauspieler doch alles so gut begonnen. Die zwei lernten sich am Set der Serie "The Orville" kennen und gaben Mitte 2018 bekannt, dass es auch abseits der Dreharbeiten gefunkt hat.

Getty Images Adrianne Palicki und Scott Grimes bei der New York Comic-Con 2017

Twitter / @AdriannePalicki Adrianne Palicki und Scott Grimes

Getty Images Der Cast von "The Orville"

