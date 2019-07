Elena Miras (27) pfeift auf ihre Kritiker! Die Influencerin und ihr Partner Mike Heiter sind in diesem Jahr eines von acht Paaren, die in Das Sommerhaus der Stars einziehen. Schon vor der Ausstrahlung im TV konnten die Fans die Auftakt-Folge im Netz anschauen – und da kam die junge Mama offenbar total unsympathisch rüber. Elena kassierte einen krassen Shitstorm, der ihr zunächst schwer zu schaffen machte. Doch Gott sei Dank gibt es zwei Menschen in ihrem Leben, die sie die fiesen Kommentare vergessen lassen: Mike und Töchterchen Aylen.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die einstige Love Island-Kandidatin ein zuckersüßes Familienfoto, auf dem sie mit ihrem Partner und ihrem Baby in die Kamera strahlt. "An alle, die mich haten und damit erreichen möchten, dass es mir schlecht geht: Schaut euch bitte dieses Bild an. Wie soll es mir denn schlecht gehen? Ich habe alles im Leben, was wichtig ist", schrieb sie in dem Beitrag.

Mike hatte seine Partnerin bereits verteidigt und betont, dass sie ein großes Herz habe und sich die Zuschauer kein Urteil über sie erlauben sollten. Nun stärkte er Elena noch einmal den Rücken. "Ich liebe dich so, wie du bist", kommentierte er den Post. Auch Elenas und Mikes Sommerhaus-Kollegen Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) scheinen voll und ganz hinter der Beauty zu stehen. Sie reagierten ebenfalls mit liebevollen Worten auf den Beitrag.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mai 2019

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter mit ihrer Tochter Aylen

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras und Mike Heiter

