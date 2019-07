Jetzt sprechen Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) endlich Klartext! Gerade erst ist das On-Off-Pärchen, dass sich bei der Datingshow Bachelor in Paradise kennenlernte, in Das Sommerhaus der Stars eingezogen. Wenige Monate zuvor durchlebten die beiden Turteltauben eine schwere Krise – sie trennten sich kurzzeitig, um sich dann wieder zusammenzuraufen. In der RTL-Sendung erklärten die beiden nun erstmals, was ihre Trennung mit ausgelöst hat: Instagram!

Im April schockte "Joliz" seine Fans mit dem plötzlichen Liebes-Aus. Im Sommerhaus der Stars erklärte das Paar nun, was am Ende alles ins Wanken gebracht habe: "So schöne Momente, die wir miteinander hatten, die waren dann irgendwie nur noch für Instagram. Da wusste ich dann nicht mehr genau, ist er in einer Beziehung mit Instagram oder mit mir", erzählte Yeliz in der Sendung. Auch Johannes habe irgendwann gemerkt, dass sie mit dem sozialen Netzwerk fast eine Art Dreiecksbeziehung geführt hätten. "Das war eigentlich am Ende der ausschlaggebende Grund. Wir sind dann getrennte Wege gegangen", so die 25-Jährige weiter.

Zwei Wochen nach der Trennung liefen sich die beiden auf einem Event wieder über den Weg. Dabei hätten sie beschlossen, es noch einmal miteinander zu versuchen. Seitdem sind Yeliz und Johannes glücklicher denn je. Vom Sommerhaus erhoffen sie sich: "Dass wir aus dem Format am Ende noch stärker rausgehen."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-Star

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc

Instagram / johannes_haller Johannes Haller im März 2019

