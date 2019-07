Sarafina Wollny (24) könnte nicht glücklicher sein! Die TV-Bekanntheit heiratete am 13. Juli ihre große Liebe Peter (26) – in einer romantischen Zeremonie und in schicken Hochzeitsgewändern gaben sie sich vor ihrer Familie und ihren Freunden das Jawort. Das frischgebackene Ehepaar wurde anschließend mit Präsenten überhäuft – das wohl schönste Geschenk bekamen die beiden aber wenige Tage danach. Nur vier Tage später brachte Sylvana Wollny (27) ihr zweites Kind zur Welt – und machte Sarafina und Peter zu Tante und Onkel!

"Eine Woche ist es schon her. Willkommen in der Familie. Stolze Tante und stolzer Onkel. Sooo süß", schrieb Sarafina auf ihrem Instagram-Account. Zu den süßen Zeilen postete die 24-Jährige einen putzigen Schnappschuss mit ihrem Mann und Sylvanas Neuankömmling: Auf dem Foto halten die Eheleute liebevoll die kleinen Hände des Knirpses.

Ob bei Sarafina auch bald der Klapperstorch anklopft? Wünschen würden es sich die Tochter von Silvia (54) und ihr Liebster auf jeden Fall. Aktuell ist der Reality-Star aber noch nicht in anderen Umständen: "Nein, ich bin stolze Tante. Bei Peter und mir wird die Zeit auch kommen", äußerte sich Sarafina vor Kurzem in ihrer Instagram-Story.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny halten die Hand von Sylvanas zweitem Kind

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny

Instagram / sarafina_wollny Peter Heck und Sarafina Wollny im März 2019

