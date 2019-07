Bald noch ein Wollny-Baby? Nachdem Sarafina Wollny vor Kurzem ankündigte, dass sie und Langzeit-Freund Peter Heck (26) sich bald das Jawort geben wollen, war für ihre Fans ganz klar: Sarafina muss schwanger sein. Die Gerüchte über den angeblichen Nachwuchs dementierte die 24-Jährige allerdings wenig später. Im Netz postete sie jetzt ein süßes Bild mit ihrer Nichte. So glücklich, wie sie auf dem Schnappschuss wirkt, stellt sich doch glatt erneut die Frage: Plant sie etwa doch, Mama zu werden?

In einer Instagram-Story gab Sarafina den neugierigen Followern die Möglichkeit, alle möglichen Fragen loszuwerden. Ein User will beispielsweise wissen, ob es sie ärgern würde, ihre Geschwister mit deren Kindern zu sehen. "Nein, ich bin stolze Tante. Bei Peter und mir wird die Zeit auch kommen", antwortet die Reality-TV-Darstellerin darauf. Es hätte zwar durchaus Zeiten gegeben, in denen sie sich gefragt habe, warum außer ihr alle schwanger werden – aber sie und ihr Freund würden sich jetzt sowieso erst einmal auf ihre Hochzeit konzentrieren.

Dass sie aktuell mit den Vorbereitungen für ihre Trauung alle Hände voll zu tun hat, äußerte die Tochter von Silvia Wollny (54) bereits vor einigen Wochen. Damals sei die Familienplanung noch gar kein Thema gewesen. Jetzt gibt Sarafina bei der kleinen Fragerunde allerdings zu: Irgendwann wollen sie auf jeden Fall Kinder – nämlich zwei eigene und ein adoptiertes.

Instagram / sarafina_wollny Peter Heck und Sarafina Wollny

Anzeige

Facebook / sarafina.wollny Sarafina und Celina Wollny

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Freund Peter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de