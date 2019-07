Es hätte eine wunderbare Liebesgeschichte werden können – doch die Beziehung zwischen Jenny Frankhauser (26) und Hakan Akbulut hielt nur wenige Wochen! Während sich die Dschungelkönigin von 2018 nach dem Aus ursprünglich nicht zu den Trennungsgründen hatte äußern wollen, packte Hakan in einem Online-Video aus: Ein Grund, der zum Scheitern des jungen Glücks geführt hatte, sei Jennys Teilnahme an einer Dating-Show im TV gewesen. Doch in dem 45-minütigen Clip führt der Fitness-Liebhaber noch viele andere Gründe auf: Ist Jenny etwa ein aufbrausender "Psycho"?

"Ich kann trockenes Brot essen und bin glücklich. Warum? Ich habe meine Frau", bringt Hakan in seinem emotionalen Statement auf YouTube zum Ausdruck und macht deutlich, dass er mit Jenny durch gute und schlechte Zeiten habe gehen wollen. Doch als er nach unzähligen Streits einen Schlussstrich habe ziehen wollen, sei "Psycho-Jenny" ans Licht gekommen. Das TV-Sternchen habe Hakan einfach nicht loslassen wollen und so sei alles in einem unglaublichen Drama geendet. "Es ist schwer mit zwei großen Koffern alleine, wenn sie dich nicht zum Bahnhof bringen will", sagt der Holländer und schildert seinen verzweifelten Versuch, aus Jennys kleinem Heimatort zurück ins Nachbarland zu gelangen.

Dass seine Ex-Freundin ein gemeinsames Bild mit Farbe zerstört habe, schreibe er ebenfalls einer gestörten Persönlichkeit zu und sei deshalb froh, am Ende einfach seine Sachen gepackt zu haben. Ihm sei alles zu viel geworden – Jennys besitzergreifende Art, die übertriebene Medienliebe und die große Bedeutung von Geld, haben laut Hakan das junge Glück zerstört.

Instagram / jenny_frankhauser Hakan Akbulut und Jenny Frankhauser

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut im Dezember 2018

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und Hakan Akbulut

