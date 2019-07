Seit vergangenem Wochenende ist es traurige Gewissheit: Jennifer Frankhauser (26) leidet unter Liebeskummer! Erst vor wenigen Wochen verkündete die Sängerin überglücklich, dass sie endlich wieder einen Partner an ihrer Seite hat. An das Fitness-Model Hakan Akbulut hatte sie ihr Herz verschenkt! Doch nach nur kurzer Zeit trennten sich die beiden wieder. Über die Gründe hüllten sie sich in Schweigen – doch damit ist jetzt Schluss: Hakan packt über das Ende der Beziehung aus!

Am Donnerstag, den 29. Juli, flimmert Jenny im Reality-TV-Format "Promis Privat" über die Mattscheiben, für das ihr ihre Mutter Iris Klein (52) gleich zwei Dates mit Männern verschaffte – davon habe Hakan aber erst vor wenigen Tagen ganz beiläufig erfahren. Die beiden waren zum Zeitpunkt der Dreharbeiten zwar noch kein Paar, dennoch wollte er die Ausstrahlung der Dating-Szenen aus Scham vor seiner Familie unbedingt verhindern. "Ich bin modern, ich wurde in Holland geboren. Aber ich bin mit der türkischen Kultur aufgewachsen", erklärte er in seinem YouTube-Clip.

Jenny und Mama Iris wollten von den Plänen aber offenbar nicht abweichen, sodass Hakans Stolz zutiefst gekränkt wurde. Die brünette Beauty habe ihn letztendlich sogar zu überreden versucht, mit ihr gemeinsam bei weiteren Fernsehprojekten mitzuwirken. Das hat das Fass bei Hakan zum Überlaufen gebracht und er sah sich gezwungen, einen Schlussstrich zu ziehen.

Facebook / Jenny Frankhauser Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut

Anzeige

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut, Fitness-Model

Anzeige

ActionPress / Chris Emil Janßen Jenny Frankhauser im Juli 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de