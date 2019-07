Jetzt spricht Hakan Akbulut! Am Wochenende gab Jenny Frankhauser (26) ganz überraschend nach acht Wochen Beziehung die Trennung von Hakan bekannt. Nach dieser traurigen Bekanntgabe meldete sich die 26-Jährige Anfang der Woche im Netz unter Tränen bei ihren Fans zu Wort und stellte klar, dass sie sehr verletzt sei, aber nicht weiter über das Beziehungsende sprechen wolle. Ihr Verflossener will die Sache allerdings noch nicht auf sich beruhen lassen: In einem 45-minütigen Video antwortete der Influencer nun seiner Ex-Freundin!

Er habe zunächst nichts zu der Trennung sagen wollen, obwohl er von der Presse angefragt worden sei – doch nun packte er aus! "Jenny, ich lasse mich nicht verarschen", stellte er direkt auf YouTube klar – danach warf er der ehemaligen Dschungelkcamperin allerhand Vorwürfe an den Kopf: "Ich bin in dein Leben gekommen und du hast die Beziehung öffentlich gemacht, du brauchst jeden Tag Social Media, aber wenn es vorbei ist, ist es vorbei und du hast kein Recht, etwas zu posten." Und zwar aus dem folgenden Grund: Sie soll ihn hinters Licht geführt haben.

Die Promiflash-User hatten bereits damit gerechnet, dass sich Hakan noch äußern würde: In einer Umfrage waren sich satte 882 der Leser und damit 78,5 Prozent sicher, dass Hakan bald aus dem Nähkästchen plaudern würde. Nur 241 von insgesamt 1123 Fans glaubten, dass der Muskelmann schweigen würde.

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut im Dezember 2018

Anzeige

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut im Mai 2018

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Hakan Akbulut und Jenny Frankhauser

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de