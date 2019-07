Dieser verhängnisvolle Kampf kostete Maxim Dadashev das Leben! Seit gestern herrscht traurige Gewissheit: Der Boxer hat sich von seinen schweren Hirnverletzungen, die er sich beim Match gegen seinen Kontrahenten Subriel Matias zuzog, nicht erholen können. Mit gerade einmal 28 Jahren starb der Sportler auf tragische Art und Weise an den Folgen. Die ganze Sportwelt trauert mit seiner Familie. Im Netz äußert sich jetzt Maxims Frau Elizaveta erstmals zum schrecklichen Tod ihres Mannes.

"Meine Liebe! Du bleibst für immer in meinem Herzen. Ohne dich zerreißt meine Seele vor Schmerz! Es ist die schwerste Zeit für unsere Familie!", richtet die Witwe über Maxims Instagram-Account das Wort direkt an ihren verstorbenen Mann und dessen Fans. Zu dem emotionalen Statement postet die Blondine ein Bild von sich und dem Profi-Boxer mitsamt dem gemeinsamen kleinen Sohn. Der herzzerreißende Post rührt auch die Follower des Sport-Stars, die in zahlreichen Kommentare ihre Trauer ausdrücken und Maxims Liebsten Kraft wünschen.

Vergangenen Freitag stand der 28-jährige Russe, dessen Karriere so erfolgversprechend begonnen hatte, gegen den Puerto Ricaner Subriel Matias im Ring. In den letzten Runden musste der Boxer mehrere derart harte Schläge einstecken, dass sein Trainer sich dazu entschied, das Match vorzeitig zu beenden. Kurz darauf wurde der Sportler aufgrund von Hirnblutungen notoperiert – trotz aller Bemühungen konnten die Ärzte den jungen Mann aber nicht retten.

Instagram / dadashev__m Maxim Dadashev mit seinem Trainer

Getty Images Maxim Dadashev bei einem Box-Kampf

Getty Images Boxer Maxim Dadashev



