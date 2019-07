Wagt Britney Spears (37) bald die nächste Ehe? Seit zweieinhalb Jahren ist die Pop-Prinzessin mit dem Fitness-Hottie Sam Asghari liiert. Anfang der Woche gaben die Turteltauben auch endlich ihr Red-Carpet-Debüt: Bei der Premiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Los Angeles zeigten sie sich zum ersten Mal gemeinsamen auf dem roten Teppich. Bei dieser Gelegenheit zog Britney die Blicke nicht nur mit ihrem roten Minikleid auf sich, sondern auch mit einem verdächtigen Schmuckstück – ist sie etwa verlobt?

An der linken Hand der "Slumber Party"-Interpretin funkelte ein fetter Klunker, der verdächtig nach einem Verlobungsring aussah. Ob sie tatsächlich einen Antrag bekommen hat? Britney selbst hat sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert – dafür zeigte ihr Partner Sam, dass er als Bräutigam auf jeden Fall eine gute Figur machen würde: Zu der Filmpremiere in der Stadt der Engel trug der 25-Jährige einen gut sitzenden, hellen Anzug – dazu kombinierte er als schicken Kontrast eine dunkle Krawatte.

Britney war bisher zweimal verheiratet: 2004 ehelichte die Blondine ihren Jugendfreund Jason Alexander in Las Vegas – die Ehe wurde jedoch bereits nach 55 Stunden annulliert. Im selben Jahr ging sie mit Tänzer Kevin Federline (41) die Ehe ein, die drei Jahre hielt. Aus dieser Beziehung stammen auch Britneys Söhne Sean Preston Michael (13) und Jayden James (12).

