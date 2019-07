Endlich geben Britney Spears (37) und Sam Asghari ihr Paar-Debüt auch auf einem offiziellen Event. Schon seit zweieinhalb Jahren soll die Sängerin mit dem attraktiven Fitness-Hottie zusammen sein, das beweisen zahlreiche private Schnappschüsse. Events besuchten die zwei bisher allerdings nicht gemeinsam. Doch damit ist jetzt endlich Schluss. Am Montagabend zeigten sich Brit und Sam erstmals zusammen auf dem roten Teppich!

Der Anlass: Die Premiere des neuen Streifens "Once Upon a Time in Hollywood" in Los Angeles – also quasi eine Premiere in doppelter Hinsicht. Britney erschien im enganliegenden roten Kleid, während Sam auf einen beigen Anzug mit stilechtem, weißen Hemd setzte. Vor den Kameras strahlten die beiden um die Wette, küssten sich verliebt und winkten immer wieder. Erst kürzlich aufgekommene Trennungsgerüchte dürften damit endgültig dementiert sein.

Den besonderen Abend ließen sich natürlich auch die eigentlichen Stars des Abends nicht nehmen. Die Hauptdarsteller Brad Pitt (55) und Leonardo DiCaprio (44) versetzten die seit Stunden wartenden Fans in Aufruhr und nahmen sich sogar für das eine oder andere Autogramm Zeit.

