In der kommenden Die Bachelorette-Folge wird ein krasses Geheimnis gelüftet: Seit zwei Wochen buhlen liebeshungrige Männer im TV um das Herz von Gerda Lewis (26). In einer Vorschau zu Folge drei lässt das Model dann die Bombe platzen: Einer der Rosenanwärter ist vergeben. Im Netz kursieren dazu schon viele Theorien – doch eine wurde jetzt von einer ehemaligen Bachelor-Kandidatin untermauert: Kandidat Mudi Sleiman soll angeblich vergeben sein!

In einem Instagram-Livestream ließ Ex-Bachelor-Girl Claudia Bergmann (31) die Gerüchteküche brodeln. Sie ist sich sicher, dass Mudi in einer Beziehung ist und trotzdem an der Flirt-Show teilnimmt. Seine vermeintliche Freundin: Die Bachelor-Kandidatin von 2019, Nathalia Goncalves Miranda. "Mir ist das auch zu Ohren gekommen, dass sie mit ihm schon in unserer Staffel zusammen war", erklärte Claudia.

Sie findet das Ganze ziemlich kurios und erzählt in dem Livestream weiter: "Das ist echt ganz schön krass, dass er dann jetzt wiederum auch bei der neuen Staffel dabei ist – also, das ist verrückt, dass sie das geschafft haben, dass er auch da reingeht." Glaubt ihr, dass Mudi eine Freundin hat? Stimmt ab!

