Die Jagd auf die letzte Rose von Gerda Lewis (26) ist offiziell eröffnet! Seit Mittwoch läuft eine neue Staffel von Die Bachelorette: Insgesamt 20 Männer versuchen, das Herz der Influencerin zu gewinnen. Vor der allerersten Folge bekamen die Zuschauer bereits einen Einblick in die Ereignisse der kommenden Wochen – und die Vorschau verriet bereits jede Menge schlüpfriger Details! Promiflash hat für euch die wichtigsten Momente zusammengefasst.

Die letzte Nacht der Rosen

Direkt zu Beginn des Zusammenschnitts ist Gerda in der allerletzten Rosenzeremonie zu sehen. Zitternd hält die Blondine die Hand ihres Auserwählten – wegen der hellen Hautfarbe steht zumindest schon jetzt fest, dass es sich vermutlich nicht um David Taylor, Mudi Sleiman oder Fabiano Carrozzo handeln kann, die alle einen dunkleren Teint haben. Zudem erklärt die 26-Jährige: "Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich hier mit dir stehe!" Anscheinend ebenfalls ein Indiz dafür, dass die finale Schnittblume nicht an David gehen könnte – schließlich begeisterte der Basketballer Gerda schon beim ersten Treffen und bekam ihre Premieren-Rose.

Die Einzeldates

In mehreren kurzen Sequenzen sieht man die Sport-Liebhaberin im Vorspann bei romantischer Zweisamkeit mit ihren Männern. Neben Tim Stammberger und Marco Schmidt kommt wohl auch David in den Genuss einiger ruhiger Stunden mit Gerda, während er ihr am Klavier vorspielt und mit ihr in einem Ruderboot unterwegs ist. Fabio Halbreiter und Daniel Chytra müssen sich ihre Traumfrau hingegen teilen: Sie bekommen anscheinend ein Doppeldate – und bei dem kassiert Österreicher Daniel eine saftige Abfuhr, als er Gerdas Hand nimmt!

Erste Küsse

"Nicht zu knutschen, wäre merkwürdig!", erklärte Gerda schon vorab – und tatsächlich: Wie die Vorschau zeigt, tauscht die Kölnerin mit mehreren Männern Lippenbekenntnisse aus. Sowohl Tim als auch Keno Rüst sind beim Knutschen mit der Bachelorette zu sehen!

Die Dreamdates

ACHTUNG – Spoiler!

Exklusive Fotos, die Promiflash vor einigen Tagen zugespielt worden waren, hatten bereits verraten, dass Polizist Tim von seiner Angebeteten zum Dreamdate auf die Seychellen entführt wird. Kurze Ausschnitte präsentieren auch seinen Kuppel-Kollegen David, der an Gerdas Seite vor einer tropischen Kulisse massiert wird. Da die regulären Dates in Griechenland stattfinden, lässt auch dieser Anblick auf ein Dreamdate schließen. Ohrring-Träger Keno scheint sich ebenfalls freuen zu dürfen: In einem innigen Moment, in dem die Bachelorette ungeschminkt im Bett im Arm eines Mannes liegt, ist das Tattoo des Hotties deutlich zu erkennen – die Übernachtung deutet ebenfalls auf ein Dreamdate hin.

Alexander Hindersmanns (30) kurzer Aufenthalt

"Ich zieh jetzt bei euch ein!" – mit diesen Worten stößt der Vorjahressieger von Nadine Klein (33) zu den Jungs in der Villa dazu. In einer Gesprächsszene mit Gerda scheint Alex aber an seinen Gefühlen zu zweifeln: "Es passt nicht!", hört man den Kieler sagen. Bedeutet das, dass der süße Fitnesstrainer die Show freiwillig verlässt? Logisch wäre es – schließlich sind die drei Plätze für die Dreamdates laut Promiflash-Theorie eh schon vergeben...

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei RTL.de.

TVNOW Gruppenbild von "Die Bachelorette" 2019

TVNOW Mudi Sleiman, Fabiano Carrozzo und David Taylor

TVNOW Gerda Lewis und Marco Schmidt bei "Die Bachelorette" 2019

RTL/TVNow Gerda Lewis und Bachelorette-Kandidat Keno

TVNOW Tim Stammberger, Reality-Star

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Alexander Hindersmann beim RTL-Spendenmarathon



