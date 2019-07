Am Dienstag flimmerte die Personality-Doku 7 Töchter zum letzten Mal über die deutschen Fernsehbildschirme. In der Show berichteten sieben Kinder bekannter Eltern darüber, wie sie das Aufwachsen im Rampenlicht erlebt hatten. Die Dreharbeiten zum Vox-Format sind schon lange beendet – doch auch ein Jahr danach stehen viele der Protagonisten noch miteinander in Kontakt. Promiflash hat mit Cheyenne Ochsenknecht (19) geplaudert und von ihr erfahren, dass es nach dem Ende der Arbeit am Set erst so richtig spannend wurde.

"Als die Kameras dann aus waren, haben wir auch noch mal so ein bisschen intensiver darüber gesprochen", erklärt die Tochter von Uwe (63) und Natascha Ochsenknecht (54) im Rahmen der HelloBody Summer Party gegenüber Promiflash. Zwar sei der Dreh an sich für die Mädchen schon ziemlich emotional gewesen, aber auch wenn gerade nicht gedreht wurde, schäumten die Gefühle offenbar über. Beim gemeinsamen Pizza-Essen hätten die sieben jungen Frauen Erfahrungen austauschen und die Geschehnisse Revue passieren lassen können. "Wir haben wirklich die ganze Zeit nur darüber geredet", erinnert sich die Blondine schmunzelnd an die aufregende Zeit zurück.

Auch die Ausstrahlungen der Sendung verfolgten Cheyenne und ihre "7 Töchter"-Kolleginnen, zu denen unter anderem Ex-GNTM-Kandidatin Elena Carrière (22) gehört, in den letzten Wochen gemeinsam. Mit einigen der Mädels haben sich echte Freundschaften entwickelt, gesteht die 19-Jährige. "Wir haben alle 'ne WhatsApp-Gruppe", lacht sie und freut sich über das gute Klima im gesamten Produktionsteam.

