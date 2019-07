Überraschende Baby-News: Kendrick Lamar (32) zum ersten Mal Vater geworden sein! Mit seiner Liebsten, Whitney Alford, ist der Rapper bereits seit seiner Schulzeit zusammen. Die beiden hielten ihre Liebe zu Beginn von Kendricks Karriere aus der Öffentlichkeit – spätestens seit ihrer Verlobung 2015 gehen die Turteltauben aber offener mit ihrer Liebe um. Ob das auch bei ihrem neuen Familienleben der Fall sein wird? Im Netz äußerte sich das Paar zumindest noch nicht zu ihrem angeblichen Neuankömmling!

Wie eine Quelle Us Weekly verraten hat, soll Make-up Artistin Whitney am 26. Juli den ersten Sprössling mit Kendrick zur Welt gebracht haben – bislang hatte das Couple nicht mal eine Schwangerschaft öffentlich gemacht. Auch das Geschlecht soll bereits feststehen: Nach der Aussage des Insiders hätten der Musiker und seine Verlobte ein kleines Mädchen bekommen. Der Name des Töchterleins ist hingegen nicht bekannt.

Nicht nur privat sondern auch beruflich läuft es bei dem "HUMBLE."-Interpreten richtig rund. Erst vor einem Jahr wurde bekannt, dass der Amerikaner in die Oscar-Academy aufgenommen wurde – er entscheidet also mit, welche Promis mit einem Goldmann ausgezeichnet werden.

Getty Images Kendrick Lamar und Whitney Alford

Christopher Polk/Getty Images for NARAS Kendrick Lamar, Rapper

Getty Images Entertainment Rapper Kendrick Lamar bei einem Konzert in Kalifornien

