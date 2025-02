Kanye West stellt Vergleich zwischen Drake und R. Kelly auf

Kanye West (47) hat die spektakuläre Halftime-Show von Kendrick Lamar (37), die am 9. Februar beim diesjährigen Super Bowl stattfand, in höchsten Tönen gelobt. Der Rapper zeigte sich beeindruckt von Lamars Auftritt, bei dem Hits wie "Humble" performt wurden und als besonderes Highlight sein kontroverser Drake (38)-Diss-Track "Not Like Us", welchen er mit Unterstützung von Drakes Exfreundin Serena Williams (43) dargeboten hat. Kanye bezeichnete die Show als seine Lieblings-Performance "seit der Michael-Jackson-Ära". Er nutzte die Gelegenheit, um Kendrick zu feiern, aber auch, um scharfe Kritik an seinem Kollegen Drake zu üben.

In einem Beitrag auf der Plattform X sagte Kanye, die Performance sei "super einfach" und "schockierend beeindruckend" gewesen, insbesondere der Moment, in dem Serena Williams auf der Bühne erschien. Seinen eigentlichen Fokus richtete er jedoch auf die Kontroversen um Drake, den er unverblümt mit R. Kelly (58) verglich. Kanye ging dabei auf die in "Not Like Us" thematisierten Vorwürfe ein, die Gerüchte um angeblich pädophiles Verhalten von Drake. Er erklärte: "Drake ist fast wie die neue Generation von R. Kelly." Der Vergleich basiert auf den Vergehen, die R. Kelly letztlich eine 30-jährige Haftstrafe einbrachten.

Kanye, der selbst für seine kontroversen Aussagen und seinen Hang zur Provokation bekannt ist, fand in der Vergangenheit immer wieder Wege, seine Meinung ungefiltert zu äußern – oft zum Ärger seiner prominenten Kollegen. Obwohl die Beziehung zwischen Kanye und Drake häufig als ambivalent beschrieben wird, haben die beiden in der Vergangenheit auch zusammengearbeitet und Phasen der Versöhnung erlebt. Kendrick Lamar hingegen hielt sich aus den persönlichen Querelen seiner Rapper-Kollegen weitestgehend heraus, ist aber längst bekannt dafür, in seinen Songs gesellschaftliche und persönliche Themen schonungslos auf den Punkt zu bringen. Mit seiner Halftime-Show hat Kendrick nun offenbar endgültig Kanyes Sympathien für sich gewonnen.

Getty Images Kendrick Lamar und SZA beim Super Bowl, Februar 2025

MEGA / Thecelebrityfinder Kanye West, Rapper

