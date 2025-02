Kendrick Lamars Jeans waren für diesen A-Promi gedacht

Kendrick Lamar (37) hat bei seinem spektakulären Auftritt in der Super Bowl-Halbzeitshow 2025 nicht nur musikalisch, sondern auch modisch für Aufsehen gesorgt. Der 37-jährige Rapper trug eine auffällige Lederjacke des Designers Martine Rose und eine mit Diamanten besetzte Brosche von Rahaminov im Wert von 68.000 Dollar. Der Star des Abends waren jedoch die Designer-Jeans von Celine, die ursprünglich für niemand Geringeren als Schauspieler Timothée Chalamet (29) gedacht waren. Eine Quelle verriet Page Six, dass Stylistin Taylor McNeil die 1.300 Dollar teure Damenhose in Größe 29 eigentlich für Timothée ausgesucht hatte, doch sie erwies sich auch für Kendrick als perfekte Wahl.

Die Damen-Jeans wurden schnell zu einem Gesprächsthema im Netz. Fans diskutierten heiß, ob es sich dabei um Bootcut oder Schlaghosen handle, und kommentierten Kendricks Look teils mit Humor. "Ich will wissen, warum Kendrick die Jeans meiner Highschool-Freundin trägt", scherzte ein Nutzer laut Daily Mail. Neben dieser modischen Aufmerksamkeit sorgte der Auftritt auch musikalisch für Highlights: Mit Gastauftritten von SZA (35) und Tennis-Legende Serena Williams (43), die bei einem Song den ikonischen Crip-Walk hinlegte, beeindruckte Kendrick das Publikum. Er performte sowohl Hits wie "All the Stars" als auch neue Tracks aus seinem Album "GNX", während Samuel L. Jackson (76) in der Rolle von Uncle Sam das Spektakel moderierte.

Stylistin Taylor McNeil arbeitete neben Kendrick bereits mit Stars wie Charli XCX (32) und Dominic Fike (29). Die Verbindung zwischen dem Rapper und Timothée Chalamet reicht jedoch über die gemeinsame Stylistin hinaus, da beide für ihren mutigen und modebewussten Stil bekannt sind. Kendrick zeigte sich trotz aller Aufmerksamkeit bescheiden: "Ich mache weiterhin das, was ich vor 10 Jahren gemacht habe, und das bedeutet, an mir selbst zu arbeiten, mein Handwerk zu verbessern und nicht nur auf das Rampenlicht zu achten", erzählte er Apple Music.

Getty Images Timothée Chalamet bei der Premiere von "A Complete Unknown", Dezember 2024

Getty Images Kendrick Lamar und SZA beim Super Bowl, Februar 2025

