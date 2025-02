So krass war Kendrick Lamars Halbzeitshow beim Super Bowl

Kendrick Lamar (37) brachte den Caesars Superdome in New Orleans zum Beben. In seiner Super Bowl-Halbzeitshow, die als Video auf YouTube verfügbar ist, performte der Rapper Songs wie "Humble", "Squabble Up" und den Grammy-prämierten Hit "Not Like Us". Besonders letzteres Lied sorgte für Aufsehen, da es Teil seines öffentlichen Schlagabtauschs mit Drake (38) ist. Mit einem Augenzwinkern sagte der US-Amerikaner zu Beginn: "Ich will euren Lieblingssong spielen, aber ihr wisst doch, dass sie gerne klagen." Er verzichtete allerdings darauf, die Line auszusprechen, in der er den Kanadier als Pädophilen bezeichnet.

Unterstützt wurde Kendrick auf der Bühne von Samuel L. Jackson (76), der als Uncle Sam auftrat, und von seiner langjährigen Kollaborateurin SZA (35), mit der er gemeinsam "All the Stars" performte. Eine Überraschung war der Auftritt von Tennisspielerin Serena Williams (43), die während der Performance von "Not Like Us" auf dem Feld tanzte. Auch dieses Detail scheint ein Seitenhieb gegen den "One Dance"-Interpreten zu sein, denn die Tennisspielerin und Drake sollen einst eine Romanze geführt haben.

Die Halbzeitshow des Super Bowls kam bei den meisten Zuschauern sehr gut an. "Es war atemberaubend. Ich habe geweint", schrieb ein User auf X und lobte vor allem den gemeinsamen Auftritt von Kendrick und SZA. Ein anderer Fan schwärmte: "Er ist einfach ein wahrer Performer." Doch nicht alle Stimmen sind positiv. "Das war die schlechteste Halbzeitshow aller Zeiten. Ich habe kein Wort verstanden und es klang alles gleich", hieß es in einem Post.

Getty Images Serena Williams beim Super Bowl, Februar 2025

Getty Images Kendrick Lamar und SZA beim Super Bowl, Februar 2025

