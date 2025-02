Drake erstmals seit Kendricks Diss beim Super Bowl gesichtet

Drake (38) musste in den vergangenen Monaten einiges einstecken. Nachdem Kendrick Lamar (37) ihm den Diss-Track "Not Like Us" gewidmet hatte, performte der Kalifornier ihn auch noch beim Super Bowl. Seitdem war von seinem kanadischen Kollegen wenig zu sehen, doch nun sind neue Fotos des Musikers aufgetaucht. Auf den Paparazzi-Bildern sieht man den "One Dance"-Interpreten am Valentinstag aus einem Privatjet in Sydney aussteigen. Dabei trägt er einen grauen Jogginganzug, mit dessen Kapuze er seinen Kopf versteckt. Allein und in sich gekehrt verlässt er das Flugzeug, das ihm 2019 von der Fluggesellschaft Cargojet geschenkt wurde.

Drake befindet sich seit Anfang Februar auf seiner Anita Max Win Tour in Australien, bei der er mit einem besonderen Outfit auf die Fehde mit Kendrick anzuspielen scheint. Wie ein Clip auf Instagram zeigt, läuft der Sänger in einem schwarzen Sweatshirt auf die Bühne, das mit Schusslöchern verziert ist und eine Rauchfahne hinter sich herzieht. Während sich einige Fans seines Erzfeindes über den Look lustig machten und ihn als theatralisch bezeichneten, kommt er bei seinen Unterstützern gut an. "Er ist unbesiegbar", kommentierte ein User das Video.

Die Rivalität zwischen den beiden Hip-Hop-Stars ist nicht neu. Über die letzten Jahre kam es immer wieder zu Spannungen zwischen den beiden Rappern, die sowohl musikalische Spitzen als auch Gerüchte um persönliche Differenzen beinhalteten. Im Frühjahr des vergangenen Jahres erreichte der Streit allerdings ein neues Level, als Kendrick seinen Kontrahenten im Song "Not Like Us" als Pädophilen bezeichnete. Obendrein warf er ihm ein "Meet The Grahams" vor – das bedeutet, eine Tochter zu haben, die er vor der Öffentlichkeit verheimliche.

Drake, Februar 2025

Rapper Drake im Oktober 2021

