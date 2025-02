Kendrick Lamar kommt bald mit SZA für ein Konzert nach Köln

Kendrick Lamar (37) und SZA (35) beehren Deutschland mit zwei exklusiven Stadionkonzerten im Sommer 2025. Am 2. Juli treten die beiden Musikgrößen im RheinEnergieStadion in Köln auf, gefolgt von einem weiteren Konzert am 4. Juli im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Die Kombination aus Kendrick Lamars kraftvollen Rap-Performances und SZAs gefühlvollem R&B verspricht ein musikalisches Highlight der Extraklasse. Der Vorverkauf beginnt bereits heute, am 13. Februar 2025, um 9 Uhr bei Ticketmaster, während Eventim am 14. Februar nachzieht. Fans sollten schnell sein, um sich einen Platz bei diesem besonderen Event zu sichern.

Die Konzerte sind Teil ihrer gemeinsamen Europa-Tournee, die am 2. Juli in Köln startet und sie durch Metropolen wie Amsterdam, Paris, London und Rom führt. Den krönenden Abschluss bildet ein Auftritt in Stockholm am 9. August. Kendrick Lamar präsentiert auf der Tour sein brandneues Album "GNX", während SZA die Deluxe-Version ihres zweiten Albums "SOS Deluxe: Lana" im Gepäck hat. Beide Künstler feierten kürzlich einen großen Erfolg mit ihrer energiegeladenen Super Bowl Halftime Show, bei der auch Samuel L. Jackson (76) und Serena Williams (43) zu Gast waren.

Kendrick Lamar, der mehrfach mit einem Grammy ausgezeichnet wurde, zählt seit Jahren zu den prägendsten Künstlern der Rap-Szene und begeistert mit tiefgründigen Texten und einer einzigartigen Bühnenenergie. SZA, die mit ihrem Debütalbum "Ctrl" den Durchbruch schaffte, gilt als eine der einflussreichsten Stimmen im zeitgenössischen R&B. Neben ihrer musikalischen Zusammenarbeit schätzen die beiden Stars auch das gegenseitige Verständnis für ihre Kunst und lassen Fans immer wieder wissen, wie sehr sie den kreativen Austausch genießen. Die kommende Tour bietet somit nicht nur ein großartiges Konzerterlebnis, sondern auch die Möglichkeit, die besondere Chemie zwischen diesen beiden Ausnahmetalenten live zu erleben.

Getty Images Kendrick Lamar bei der Super Bowl Halbzeitshow

Busacca/Getty Images for NARAS Kendrick Lamar und SZA bei den Grammys 2016

