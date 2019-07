Kann es nun jeden Moment so weit sein? Seit Heidi Klum (46) und Tom Kaulitzs (29) Verlobung im Dezember rätseln die Fans, wann und vor allem wo sie sich endlich das Jawort geben werden. Viele spekulieren, dass das Model und der Musiker in Italien heiraten könnten. Und dieses Gerücht wird aktuell befeuert: Denn die GNTM-Jurorin und ihr Schatz sind mit ihrer ganzen Familie nach Neapel gereist. Mittlerweile sollen sie sich auf Capri befinden! Und Heidis aktueller Netz-Post von der Ferieninsel lässt vermuten, dass sie ganz schön im Hochzeitsmodus ist!

Auf Instagram teilte die Vierfach-Mama einen Schnappschuss von der italienischen Insel. Darauf lehnt sie vor traumhafter Meereskulisse entspannt an einer Brüstung. Als Outfit hat sich die TV-Bekanntheit für einen lässigen Jumpsuit entschieden – in strahlendem Weiß! "Es gibt viele Gründe, zu lachen und dankbar zu sein", betitelte die 46-Jährige den Post. Teasert Heidi mit ihrem weißen Look und den zweideutigen Worten etwa an, dass die Heirat kurz bevorsteht?

Bis vor Kurzem steckte die 46-Jährige noch in den Hochzeitsplänen, wie sie im Netz zeigte. Angeblich soll die Schönheit dabei auch deutsche Hausmannskost auf den Essensplan gesetzt haben – wie etwa Kartoffelpfannkuchen.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Unicef Sommergala in Porto Cervo (Italien)

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum, Moderatorin

