Seit Wochen fragen sich Fans nun schon, wann und wo Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) heiraten werden. Gerüchten zufolge will sich das Paar in Italien das Jawort geben – genaue Details sind bisher aber nicht wirklich bekannt. Erst kürzlich teilte das Model seinen Fans im Netz mit, dass die Vorbereitungen noch auf Hochtouren laufen. Hat sich das jetzt erledigt? Heidi und Tom sind nämlich vor Kurzem mit der ganzen Familie nach Neapel geflogen!

Paparazzi erwischten die beiden am Samstag am Flughafen der italienischen Stadt. Mit einer Menge Koffern, Heidis Kindern, Mama Erna Klum und Bill Kaulitz (29) im Gepäck kam das baldige Ehepaar gut gelaunt am Airport an. Steht die große Trauung also kurz bevor? Eindeutige Hinweise sind auf den Bildern nicht zu entdecken.

Medien munkeln schon seit einigen Wochen, dass das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist bereits verheiratet sein sollen. Papa Günther Klum dementierte aber eine schon vollzogene Hochzeit seiner Tochter. Zwar plauderte er aus, dass er in diesem Jahr bei drei Trauungen war – aber keine davon sei die von seiner Tochter gewesen.

Salvatore Franchini/IPA / SplashNews.com Heidi Klum mit Bill und Tom Kaulitz in Neapel, Juli 2019

Anzeige

Salvatore Franchini/IPA / SplashNews.com Heidi Klum, Tom und Bill Kaulitz am Flughafen von Neapel

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2019 in Paris

Anzeige

Glaubt ihr, die beiden heiraten schon in der kommenden Woche? Ganz bestimmt! Nein, sie machen da nur Urlaub! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de