Mustafa Yilmaz überrascht mit einer großen körperlichen Veränderung! Der Schauspieler wurde vor allem durch sein Mitwirken in der TV-Show Köln 50667 bekannt. Doch nach nur drei Monaten verließ der Darsteller die Serie – für ihn selbst eine herbe Enttäuschung. Trotzdem hielt er seine Fans via Social Media weiterhin auf dem Laufenden. In den vergangenen Wochen war es allerdings ziemlich ruhig um Mustafa geworden. Nun verriet er den Grund: Er hat beachtliche 25 kg Körpergewicht verloren – und das in nur drei Monaten.

In seiner Instagram-Story präsentierte der TV-Star sichtlich stolz seinen Abnehmerfolg. Anfang Mai brachte er noch 130 kg auf die Waage, Ende Juli wiegt er nun 105 kg. Klar, dass seine alten T-Shirts und Hosen Mustafa mittlerweile zu groß sind. "Das war der Grund, warum ich in letzter Zeit so inaktiv war. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen", erklärte der 19-Jährige in einem weiteren Clip. Doch trotz optischer Veränderung sei er noch immer derselbe, betonte er.

Das hören seine Fans mit Sicherheit gerne, denn die feiern Mustafa – auch mit ein paar Pfunden mehr auf den Rippen. Für ein Foto, das den Nachwuchsdarsteller im April bei den About You Awards zeigt, bekam er zahlreiche Komplimente. "Du siehst Bombe aus" oder "Wie hübsch", kommentierten die Follower.

Instagram / mustixo19 Mustafa Yilmaz, ehemaliger "Köln 50667"-Darsteller

Instagram / mustixo19 Mustafa Yilmaz im Juli 2019

Instagram / mustixo19 Mustafa Yilmaz bei den About You Awards

