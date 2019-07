Capri wird zum Promi-Hotspot! Am kommenden Wochenende wollen sich Heidi Klum (46) und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) dort angeblich das Jawort geben und sind bereits mit der gesamten Familie auf die italienische Insel geflogen. Die Turteltauben sind aber nicht die einzigen, die es sich zurzeit dort gut gehen lassen: Auch Toms Ex Ann-Kathrin Götze (29) macht gerade Urlaub auf Capri!

Die Frau von Fußballstar Mario Götze (27) befindet sich auf einem Mädelstrip mit ihrer guten Freundin Mandy Bork. Ihre Instagram-Follower werden mit Bildern und Storys natürlich immer auf dem Laufenden gehalten. Dass ihr Verflossener ausgerechnet zur gleichen Zeit am gleichen Ort heiraten möchte, ist sicherlich reiner Zufall. Die Gästeliste für Tom und Heidis großen Tag ist zwar noch nicht bekannt, Ann-Kathrin wird man darauf aber wahrscheinlich vergeblich suchen.

Unangenehm wäre es für die zwei wohl nicht, sollten sie sich zufällig über den Weg laufen. Ihr kleines Techtelmechtel ist schließlich schon 13 Jahre her. Damals waren einige Flirt-Bilder auf einer Party entstanden und schnell durch die Medien gegangen. Eine ernsthafte Beziehung habe es allerdings nie gegeben, erklärte Ann-Kathrin unmittelbar danach in einem Radio-Interview: "Wir haben miteinander getanzt und dann war das natürlich so, dass das ziemlich auf Promo gemacht worden ist, weil die Jungs gerade rausgekommen sind, und die sollten dann dieses Rockstar-Image haben."

PALACE LEE / SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz während der Pariser Fashion Week

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze auf Capri

ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz

