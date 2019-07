Für ihre Hochzeit geraten Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) so richtig in Feier-Laune! Das Topmodel und der Tokio Hotel-Gitarrist turteln bereits seit über einem Jahr miteinander. An Weihnachten 2018 folgte die große Überraschung: Heidi und Tom haben sich verlobt! Am kommenden Wochenende soll die große Traumhochzeit auf Capri stattfinden. Eine einzige Party reicht den beiden aber offenbar nicht: Die Modelmama und ihr Herzbube planen für Freitag angeblich eine Vorhochzeitsparty!

Das hat ein einheimischer Journalist nun im RTL-Interview verraten. Demnach steige die Feier an einem Ort, den Heidi und Tom nur allzu gut kennen: die Grotta Azzura auf ihrer italienischen Hochzeitsinsel. Darin tauschten sie bereits im vergangenen Jahr Zärtlichkeiten aus und teilten auch einen Clip von ihrem Plansch-Vergnügen. Für Freitag sei die Grotte für alle Touristen gesperrt...

Später soll die Vorab-Party in den Promi-Club Taverna Anema e Core verlegt werden – eine Location, in der schon Stars wie Jennifer Lopez (50) abgetanzt haben. Club-Besitzer Gianluigi Lembo hat auch bestätigt, dass für Freitag eine Promi-Reservierung vorliege. Ob es sich dabei tatsächlich um Heidi und Tom handelt, ist noch nicht klar.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in Paris

Anzeige

Falke, Dorothee/ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den About You Awards 2019 in München

Anzeige

Jayne Russell/Future Image/ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz auf der amfAR Gala 2019 in Hongkong

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de