Diese Nachricht hatte im Februar für einen Skandal gesorgt: Tristan Thompson (28) hatte seine Khloe Kardashian (35) wieder betrogen – und das ausgerechnet mit Kylie Jenners (21) bester Freundin Jordyn Woods (21)! Der Kardashian-Jenner-Clan zog sofort die Konsequenzen aus dem Fremdgeh-Kuss und warf nicht nur Tristan, sondern auch Jordyn aus der Familie. Die Ex-Busenfreundin von Kylie versuchte bereits in der Facebook-Show von Jada Pinkett-Smith (47) ihre Sicht der Dinge zu erklären. Jetzt sprach die Influencerin erneut über das Drama!

Im Gespräch mit der Cosmopolitan erinnerte die 21-Jährige an die Nacht, in der der Profi-Sportler sie ihrer Aussage nach geküsst habe. "Ich wusste nicht, wie ich mich fühlen sollte. Ich dachte: ‘Das ist nicht einfach so passiert.’ Ich sagte zu ihm: ‘Ich muss gehen.’" Sie habe die Party sofort verlassen und sei ins Auto gestiegen: "Ich war geschockt." Khloe habe ihr danach vorgeworfen, ihr nicht sofort die Wahrheit gesagt zu haben. "Ich habe nur etwas Zeit gebraucht, um zu verstehen, was passiert ist, warum es passiert ist und wie ich im Inneren darauf reagieren werde, weißt du?", versuchte Jordyn ihre Gefühle auszudrücken.

Jordyn wurde in dem Interview auch auf Kylie angesprochen. Auf die Frage, ob sie sich eine Reunion mit ihrer einstigen besten Freundin vorstellen könne, erklärte sie, dass sie sie liebe: "Ich hoffe, dass alles wieder seinen Platz findet und wir wachsen und unsere Beziehungen zu unserer Familie und Gott aufbauen und eines Tages wieder zusammenkommen und miteinander stärker und glücklicher sein können", betonte das Model. Glaubt ihr, sie werden sich tatsächlich wieder annähern? Stimmt ab!

