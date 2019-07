Jordyn Woods (21) hat es offenbar auf Khloe Kardashians (35) Männer abgesehen! Erst im Februar machte der Fremdgehskandal um Jordyn und Khloes damaligen Freund Tristan Thompson (28) die Runde. Daraufhin beendete Khloe die Beziehung zu dem Vater ihrer Tochter. Und nun sieht es so aus, als hätte Jordyn einen neuen Mann an ihrer Seite – dieser ist für die Kardashian-Jenner-Schwester ebenfalls kein Unbekannter: Jordyn wurde mit Khloes Ex-Freund James Harden (29) gesichtet!

Wie TMZ berichtet, waren die 21-Jährige und der Basketballspieler Mittwochnacht gemeinsam in einem Club in Houston. Beim Tanzen sollen die beiden sehr vertraut miteinander gewirkt haben. Doch das war nicht das erste Mal, dass die zwei zusammen gesehen wurden. Angeblich soll Jordyn schon früher mit dem Sportler angebandelt haben – und zwar nur einen Tag, nachdem sie Tristan geküsst haben soll. Laut einem Insider soll Jordyn mittlerweile ihren Freunden erzählt haben, dass Khloe von ihrem Verhältnis mit James weiß und es in Ordnung findet. Tatsächlich habe Khloe davon jedoch nichts gewusst.

2015 waren Khloe und James kurzzeitig ein Paar. Damals hatte sich der Keeping up with the Kardashians-Star gerade erst von seinem Mann Lamar Odom (39) getrennt. Khloes Beziehung zu James ging nach kurzer Zeit in die Brüche, angeblich ebenfalls wegen Untreue.

Getty Images NBA-Spieler James Harden

Anzeige

Getty Images Khloe Kardashian im Februar 2019 in Kalifornien

Anzeige

Getty Images James Harden bei einem Basketballspiel in Salt Lake City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de