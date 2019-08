Für die perfekte Hochzeitslocation haben Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) tief in die Taschen gegriffen! Dieses Wochenende ist es endlich zu so weit: Das Supermodel und der Tokio Hotel-Star geben sich bei einer rauschenden Fete das Jawort. Bevor die Trauung bei einer spektakulären Zeremonie auf der Luxusjacht "Christina O" am Samstag vonstattengehen wird, stimmen sich das Brautpaar und seine Gäste schon einmal bei einer Pre-Wedding-Party auf den großen Moment ein. Das Restaurant mit Traumkulisse, in dem die Gesellschaft den Freitagabend verbringen wird, kostet stolze 20.000 Euro.

Wie Bild jetzt berichtet, hat die Blondine das glamouröse Restaurant "Il Riccio" exklusiv gemietet und dafür diese beachtliche Summe aufgebracht. Dazu kommen noch die Kosten für das große Festtagsbuffet. In dem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Lokal, das in atemraubendem Ambiente an der Küste der italienischen Insel Capri liegt, kann man allerdings nicht nur ausgezeichnet speisen, sondern auch entspannen. Für die Besucher der Dinner-Party stehen nämlich nicht nur bequeme Stühle bereit – auch ein komfortables Doppelbett ist auf der Terrasse mit Ausblick aufs glitzernde Meer zu finden.

Die Spannung steigt, wer sich am Ende diesen Luxus-Platz sichern wird. Die ersten prominenten Hochzeitsgäste sind mittlerweile nämlich bereits per Boot zu der Location kutschiert worden. Neben den Familien der beiden Turteltauben sind auch Toms Bandkollege Gustav (30), Sänger Sasha (47) und Modedesigner Wolfgang Joop (74) bereits angekommen. Auch Heidis Ex-Mann Seal (56) soll offenbar bei der Zeremonie dabei sein – er war bereits am Donnerstag von Los Angeles auf die Insel gereist.

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei ihrer Dinner-Party

Splash News Tom Kaulitz bei seiner Pre-Wedding-Party

SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz 2019 in der Nähe von Capri

Splash News Heidi Klum bei ihrem Pre-Wedding-Dinner

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2019



