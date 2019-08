Es wird wohl Die Traumhochzeit des Jahres: Dieses Wochenende nimmt Germany's next Topmodel-Oberhaupt Heidi Klum (46) den Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (29) zum Ehemann. Die zugehörigen Festlichkeiten finden auf der Insel Capri in Italien statt. Seit Tagen machen die Turteltauben das Festland unsicher. Nun wurden die beiden aber auch auf dem Wasser erwischt – per Boot fuhren Heidi und Tom zu ihrem Pre-Dinner in ein Restaurant.

Wie die Paparazzi-Aufnahmen zeigen, sind die Blondine und der Musiker am Vorabend ihres großen Tages megaverliebt. Mit Freunden und Familie wurden sie auf dem Schiff erwischt und schmissen sich dort immer wieder verliebte Blicke zu und gaben sich dazu vereinzelt leidenschaftliche Küsse. Bootsfrau Heidi trug dabei ein elegantes weißes Kleid aus Spitze. Ihr Liebster setzte auf eine schicke weiße Hose, ein mintgrünes Hemd und ein dunkelgrünes Jacket. Mit ihrer Entourage schienen sie den Wellenritt sehr zu genießen.

Die beiden wirken seit ihrem Paar-Outing und der Verlobung äußerst verliebt. Für ihren Tom schmeißt sich Heidi auch immer wieder in heiße Outfits. Jüngst lieferte sie ihm im Bett sogar eine heiße Bikini-Show.

SplashNews.com Heid Klum und Tom Kaulitz bei Capri

SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz 2019 in der Nähe von Capri

SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz 2019 in der Nähe von Capri

